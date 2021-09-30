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    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)

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    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)
    фото Анна Стешенко/Facebook

    Зі знижкою взуття коштує понад 9 тисяч

    Депутат фракції «Голос» Леся Василенко ходила в кулуарах Верховної Ради в туфельках Casadei. Ця не нова модель Blade спочатку продавалася за 705 євро. Однак Василенко «заспокоїла», надавши фото коробки, де видно, що туфлі куплені на знижку за 9350 грн. Про це написала журналістка Анна Стешенко на сторінці у Facebook.

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    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)
    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)
    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)
    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)
    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)

    До слова, навіть при знижці, взуття коштує дорожче, ніж уся місячна зарплата вчителя чи лікаря в Україні.

    Наразі мінімальна заробітна плата вчителя становить 4 859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, які не мають досвіду роботи. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч — 6 або 6,5 тисяч гривень. Рішенням влади, уже з грудня 2021 року вчителям мають знову підняти зарплати на 8,3%.

    Нагадаємо, високу моду в кулуарах Верховної Ради демонстрували одразу три депутатки від «Слуг народу». Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Теги: депутат зарплата речі мода
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    Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)