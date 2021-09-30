Депутатка «Голосу» вигуляла в Раду туфлі дорожчі, ніж місячна зарплата вчителя (фото)
Зі знижкою взуття коштує понад 9 тисяч
Депутат фракції «Голос» Леся Василенко ходила в кулуарах Верховної Ради в туфельках Casadei. Ця не нова модель Blade спочатку продавалася за 705 євро. Однак Василенко «заспокоїла», надавши фото коробки, де видно, що туфлі куплені на знижку за 9350 грн. Про це написала журналістка Анна Стешенко на сторінці у Facebook.
До слова, навіть при знижці, взуття коштує дорожче, ніж уся місячна зарплата вчителя чи лікаря в Україні.
Нагадаємо, високу моду в кулуарах Верховної Ради демонстрували одразу три депутатки від «Слуг народу». Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.