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    Одеський депутат пропонує видавати прихильникам Росії «паспорти негромадян»

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    В Естонії особи з невизначеним громадянством мають сірі паспорти - Одеський депутат пропонує видавати прихильникам Росії «паспорти негромадян»
    В Естонії особи з невизначеним громадянством мають сірі паспорти
    фото mke.ee

    Вагапов посилається на досвід країн Прибалтики, у яких громадянам з пострадянських країн видають «сірі паспорти»

    Депутат Одеської міськради від партії «Євросолідарність» Андрій Вагапов пропонує запровадити в Україні так звані «сірі» паспорти (паспорти негромадян). Про це він заявив в ефірі місцевого телеканалу.

    «Іноді слід ухвалювати непопулярні рішення, які б принесли користь і результат», – зазначив Вагапов.

    На зауваження ведучої, що, мовляв, «половину Бессарабії», яка нібито підтримує Росію, треба вивезти у РФ, депутат відповів: «Вивозити не треба, треба просто запровадити паспорт негромадянина України».

    Вагапов посилається на досвід країн Прибалтики, у яких громадянам з пострадянських країн видають «сірі паспорти» з певними обмеженнями у правах. Наприклад, такі люди не можуть голосувати на виборах.

    Нагадаємо, мешканців окупованого Донбасу паспортизували просто перед голосуванням до Держдуми.

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    Теги: Росія вирубування лісу Європейська солідарність депутат Одеса паспорт окупація
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    Одеський депутат пропонує видавати прихильникам Росії «паспорти негромадян»