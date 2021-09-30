Одеський депутат пропонує видавати прихильникам Росії «паспорти негромадян»

Вагапов посилається на досвід країн Прибалтики, у яких громадянам з пострадянських країн видають «сірі паспорти»

Депутат Одеської міськради від партії «Євросолідарність» Андрій Вагапов пропонує запровадити в Україні так звані «сірі» паспорти (паспорти негромадян). Про це він заявив в ефірі місцевого телеканалу.

«Іноді слід ухвалювати непопулярні рішення, які б принесли користь і результат», – зазначив Вагапов.

На зауваження ведучої, що, мовляв, «половину Бессарабії», яка нібито підтримує Росію, треба вивезти у РФ, депутат відповів: «Вивозити не треба, треба просто запровадити паспорт негромадянина України».

Вагапов посилається на досвід країн Прибалтики, у яких громадянам з пострадянських країн видають «сірі паспорти» з певними обмеженнями у правах. Наприклад, такі люди не можуть голосувати на виборах.

Нагадаємо, мешканців окупованого Донбасу паспортизували просто перед голосуванням до Держдуми.