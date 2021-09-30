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    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)

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    &laquo;Слуга&raquo; Mаргаріта Шол прийшла в Раду з сумкою Dior Book Tote mini за 67 653 грн - Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    «Слуга» Mаргаріта Шол прийшла в Раду з сумкою Dior Book Tote mini за 67 653 грн
    фото Ян Доброносов

    Парламентарки купують речі, які в ціні перевищують депутатську зарплату

    Українським депутаткам тема моди не чужа, тож вони залюбки вигулюють у Раду дизайнерські речі. Але при цьому забувають, що ціна деяких аксесуарів чи суконь, перевищує депутатську зарплату.

    Цього разу високу моду в кулуарах Верховної Ради демонстрували одразу три депутатки від «Слуг народу». На минулому пленарному тижні депутат «Слуги народу» Юлія Гришина – професор, член Комітету з питань освіти була помічена в парламенті з помітним поясом LV за $ 839 або 22443 грн. При середній зарплаті депутата – 40.000 грн. про це написала журналістка Анна Стешенко на сторінці у Facebook. «Костюм, до речі, дуже схожий на український бренд Leskizzo. І ціна такого костюма зараз на sale не більш 7000 тис», – повідомила журналістка.

    Колега Гришиної по фракції і член Комітету з питань регламенту Людмила Марченко в залі Ради ходила з сумочкою, дуже схожою на The Pouch від Bottega Veneta. Вартість такого клатча з фірмовим плетінням Intrecciato – €1723 або 53421 грн.

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    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)
    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)

    Депутат «Слуги народу» Єлизавета Ясько забула на робочому місці (табличка з ім'ям) яскраву сумочку Dolce & Gabbana. Модель Sicily давно не нова, хоча ціна залишається колишньою – €1495 (46355 грн).

    Ще одна «слуга» Mаргаріта Шол прийшла в Раду з Dior Book Tote mini. Ця впізнавана модель із суцільною вишивкою Dior Oblique синього кольору. Її можна купити за 3200 cad (to usd – $ 2532) або 67 653 грн.

    Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Також раніше «Слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

    Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.

    Теги: Верховна Рада депутат модель речі мода Юлія Гришина Єлизавета Ясько
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    Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)