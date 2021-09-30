Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)

«Слуга» Mаргаріта Шол прийшла в Раду з сумкою Dior Book Tote mini за 67 653 грн

Парламентарки купують речі, які в ціні перевищують депутатську зарплату

Українським депутаткам тема моди не чужа, тож вони залюбки вигулюють у Раду дизайнерські речі. Але при цьому забувають, що ціна деяких аксесуарів чи суконь, перевищує депутатську зарплату.

Цього разу високу моду в кулуарах Верховної Ради демонстрували одразу три депутатки від «Слуг народу». На минулому пленарному тижні депутат «Слуги народу» Юлія Гришина – професор, член Комітету з питань освіти була помічена в парламенті з помітним поясом LV за $ 839 або 22443 грн. При середній зарплаті депутата – 40.000 грн. про це написала журналістка Анна Стешенко на сторінці у Facebook. «Костюм, до речі, дуже схожий на український бренд Leskizzo. І ціна такого костюма зараз на sale не більш 7000 тис», – повідомила журналістка.

Колега Гришиної по фракції і член Комітету з питань регламенту Людмила Марченко в залі Ради ходила з сумочкою, дуже схожою на The Pouch від Bottega Veneta. Вартість такого клатча з фірмовим плетінням Intrecciato – €1723 або 53421 грн.

Депутат «Слуги народу» Єлизавета Ясько забула на робочому місці (табличка з ім'ям) яскраву сумочку Dolce & Gabbana. Модель Sicily давно не нова, хоча ціна залишається колишньою – €1495 (46355 грн).

Ще одна «слуга» Mаргаріта Шол прийшла в Раду з Dior Book Tote mini. Ця впізнавана модель із суцільною вишивкою Dior Oblique синього кольору. Її можна купити за 3200 cad (to usd – $ 2532) або 67 653 грн.

Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

Також раніше «Слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.