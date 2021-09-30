Разумков пояснив, що робитиме у разі відкликання з посади спікера Ради

Спікер підкреслив, що залишиться в політиці в разі відкликання його з посади

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо нардепи ухвалять рішення про відкликання його з посади, то він залишиться позафракційним народним депутатом. Про це спікер сказав у інтерв'ю УП.

«Якщо буде прийняте відповідне рішення парламенту, дійсно, я буду позафракційним народним депутатом, це нормальний процес. Багато колег є позафракційними. А далі подивимося», – зазначив Разумков.

Водночас спікер підкреслив, що залишиться в політиці в разі відкликання його з посади.

«Якщо буде прийняте таке рішення, я дійсно залишуся в політиці, мені це подобається. Це інструмент, який дозволяє тобі змінювати ситуацію в країні. Це не може залежати лише від тебе. Це завжди командна гра, це завжди різні люди, які тобі допомагають або тобі заважають», – наголосив Разумков.

Як відомо, «Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова. Голова фракції «Слуга народу» 30 вересня попросив надати йому підписні листи щодо відкликання спікера парламенту.

Зазначимо, ще напередодні Разумков заявляв, що з підписними листами про його відставку поки ніхто не заходив.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу».

Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.