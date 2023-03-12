Депутатка Совсун розповіла, як Путін допомагає українській ЛГБТ-спільноті

Несприйняття одностатевих шлюбів – це один з небагатьох факторів, який зараз поєднує консервативних українців з путінською ідеологією

«Гасло «подалі від Москви» – це і подалі від тієї гомофобної риторики, яку Путін просуває, і ближче до Європи»

Російська гомофобія, яка фактично є основою їхньої національної ідеології, грає на руку українській ЛГБТ-спільноті. Українці настільки не хочуть мачуть щось спільне з Росією та росіянами, що відмовляються від консервативних поглядів. Про це заявила нардепка Інна Совсун.

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56-58% українців нині вважають, що гомосексуальні люди повинні мати такі самі права, а одностатеві партнерства потрібно легалізувати.

«Я точно знаю, що вже зараз більша частина українців, хоча і не 70%, а 56-58% українців вважають, що гомосексуальні люди повинні мати такі самі права та потрібно легалізувати одностатеві партнерства. Психологічний кордон ми наполовину вже пройшли і відірвалися від путінської гомофобної Росії», – стверджує Совсун.

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Гасло «подалі від Москви» – це і подалі від тієї гомофобної риторики, яку Путін просуває, і ближче до Європи.

«Це тривалий процес, який ніде не проходив швидко, але, мені здається, Україна досить швидкими темпами рухається в напрямку сприйняття того, що люди можуть бути різними, але це не значить, що їх можна дискримінувати», – заявила депутатка.

За її словами, українське суспільство розвивається позитивним шляхом та стає більш толерантним.

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

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«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка.

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті.