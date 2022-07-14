Телеканал FreeДом оскандалився через інтерв’ю з російським поетом (відео)

Дмитро Биков: «Ні вказівок Путіна, ні вказівок укрнаціоналістів я абсолютно не збираюся слухатися»

Телеканал FreeДом, який фінансується за кошти українських платників податків, знову опинився у центрі скандалу через інтерв’ю з російським поетом, письменником, публіцистом, телеведучим Дмитром Биковим. Він висловив переконання, що росіянам не потрібно каятися через війну проти України, а українських націоналістів назвав «дурнями».

Росіянин зазначив, що «нервове життя» в сьогоднішній Україні «активізує дурнів», говорячи про українських націоналістів.

«В Україні виявилось досить мало людей, які займають позицію, що «хороший москаль – мертвий москаль». Я зараз намагаюся перекладати вірш одного українського поета, мого друга. А він мені каже: «Для кого ви будете його перекладати?» А я кажу, що для себе. Не хвилюйтеся, є для кого. Кажуть, вам треба не перекладати зараз, а каятися. Я якось розберуся, що мені треба. Ні вказівок Путіна, ні вказівок укрнаціоналістів я абсолютно не збираюся слухатися. Кожна нація має право на своих дурнів. І я абсолютно готовий до того, що нервове життя у сьогоднішній Україні активізує цих дурнів», – сказав Биков.

Російський поет переконаний, що «люди культури» не повинні конфліктувати через війну.

«Люди культури одне одного зрозуміють. І всі мої київські зустрічі підтверджують, що мені тут є з ким поговорити. Мені, мабуть, тут є більше з ким поговорити, ніж серед американської інтелектуальної еліти», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше виник скандал після того, як під час ефіру на телеканалі FreeДом ведуча попросила керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, який коментував російський теракт у Кременчуці, перейти на російську мову. Свою пропозицію вона аргументувала тим, що «канал працює на увесь світ». Українські користувачі соцмереж не розуміють, чому «працювати на увесь світ» означає мовити саме російською.