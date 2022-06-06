Все за Орвеллом. Як російська пропаганда отруює жителів Маріуполя (відео)
Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів
У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти продовжують зомбувати населення проросійською пропагандою. Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко в Telegramі.
«Ранок в Маріуполі починається так. Цікаво, якщо б Орвел знав, що росіяни реалізують його 1984 в повному обсязі, він би зрадів або відмовився його писати?», – підписав розміщене відео Андрющенко.
Як раніше повідомлялося, у тимчасово захопленому Маріуполі, де відсутнє електропостачання, окупанти розгорнули мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою.