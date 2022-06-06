Все за Орвеллом. Як російська пропаганда отруює жителів Маріуполя (відео)

Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти продовжують зомбувати населення проросійською пропагандою. Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко в Telegramі.

«Ранок в Маріуполі починається так. Цікаво, якщо б Орвел знав, що росіяни реалізують його 1984 в повному обсязі, він би зрадів або відмовився його писати?», – підписав розміщене відео Андрющенко.

До слова, роман англійського письменника Джорджа Орвелла «1984» - розповідає історію Вінстона Сміта і його деградації під впливом тоталітарної держави, у якій він живе. Є найвідомішою і найцитованішою антиутопією у літературі. У 2009 р. впливова британська газета «Таймс» оголосила роман «1984» найважливішою книгою, надрукованою за останні 60 років. Були часи, коли роман «1984» сприймався настільки революційно і здавався настільки політично небезпечним, що був заборонений деякими бібліотеками Сполучених Штатів, не кажучи вже про держави із тоталітарними режимами.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово захопленому Маріуполі, де відсутнє електропостачання, окупанти розгорнули мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою.

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