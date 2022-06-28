«Не принижуйте людей!» Як українці відреагували на телескандал із російською мовою

Реакція українців у соцмережах виявилася прогнозовано гнівною і різкою

Під час ефіру на телеканалі FreeДом ведуча попросила керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, який коментував російський теракт у Кременчуці, перейти на російську мову. Свою пропозицію вона аргументувала тим, що «канал працюють на увесь світ».

Це прохання викликало бурхливу реакцію в українському сегменті соцмереж.

Українські користувачі соцмереж не розуміють, чому «працювати на увесь світ» означає мовити саме російською…

…а не англійською, яку розуміє значно більша кількість жителів нашої планети.

І нагадують, що російською мовою у «всьому світі» говорять лише вихідці з Росії та частини країн СНД.

Українці звернули увагу, що український російськомовний телеканал працює на податки громадян України, яких продовжує убивати «русскій мір»…

…і на 2022 рік бюджет цього медіапроєкту був навіть збільшений.

Стандарти журналістики часів Зеленського б'ють рекорди глибини дна ????

Російськомовна версія так званого єдиного марафону - це державний (!) український російськомовний (!) «FreeДом».

На його утримання у 2021р пішло 244 млн гривень ($9 млн). Бюджет на 2022 збільшено на 4%

pic.twitter.com/VCRr3m5vu7 — Люся (@Lucia_Olio) June 27, 2022

Дописувачі вимагають звільнення ведучої, яка змусила голову Полтавської ОВА перейти на російську.

Її персону уже встигли ідентифікувати.

знайомтесь

може хто не знав

Юлія Галушка

телеведуча єдиного марафону на платформі FreeДОМ UATV Channelhttps://t.co/UMPtNTRbcK — ШаЛєна Місія (@dneprlena) June 27, 2022

Українці вважають таку ситуацію жахливим приниженням української держави і української мови.

Для того, аби мовити російською, телеканал FreeДом, на думку громадян України, мав би титрувати українських спікерів…

???? Як же ганебно це виглядає. Крім того, що цей FreeДом «вєщає на язику» за державний кошт, то ще й примушує україномовних спікерів переходити на ворожу мову. Титруйте, робіть синхронний переклад, але не принижуйте людей... pic.twitter.com/UdqwoJMZQe — Iegor Shumikhin (@Zjoma) June 28, 2022

…використовувати синхронний переклад, а не принижувати людей.

...

контакти цього каналу в студію, треба на них догану якусь писати, що за херь?



якщо так хочеться російською 'вєщати' хай наймають перекладача, який у прямому ефірі перекладає. https://t.co/YRzpq9id0x — annie fairy ????⁷ ⁵ (@annieselv) June 28, 2022

Також з’явилася пропозиція працювати за приватні кошти, а не податки громадян України.

@UATV_en @ZelenskyyUa @MKIPUkraine чому розважання росіян по всьому світу спонсується за мої гроші? За гроші платників податків. Хочете говорити російською - збирайте гроші донатами чи зі своєї кишені. pic.twitter.com/bYitXMHvxI — Мераб Сократович Махно (@nick_oderstone) June 28, 2022

Найрадикальніші коментатори вимагають взагалі закрити цей державний телеканал за використання мови країни-агресора.



Вимагаю закриття канала FreeДом!

Цей канал дивиться весь світ!

Українські канали повинні виходити в ефіри на українській мові та розповідати за Україну!

Цей канал выходить в ефіри російською та розповідає за життя в раші. pic.twitter.com/xQsF4mBW56 — Анастасія (@nastya2788) June 27, 2022

Нагадаємо, що українці у соцмережах висміяли войовниче фото ексгенпрокурора Піскуна зі зброєю, а також перетворили обіцянки Олексія Арестовича на дотепні меми.