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    Суспільство

    «Не принижуйте людей!» Як українці відреагували на телескандал із російською мовою

    Ведуча, яка попросила голову Полтавської ОВА перейти на російську мову, розізлила українців - «Не принижуйте людей!» Як українці відреагували на телескандал із російською мовою
    Ведуча, яка попросила голову Полтавської ОВА перейти на російську мову, розізлила українців
    фото: скріншот

    Реакція українців у соцмережах виявилася прогнозовано гнівною і різкою

    Під час ефіру на телеканалі FreeДом ведуча попросила керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, який коментував російський теракт у Кременчуці, перейти на російську мову. Свою пропозицію вона аргументувала тим, що «канал працюють на увесь світ».

    Це прохання викликало бурхливу реакцію в українському сегменті соцмереж.

    Українські користувачі соцмереж не розуміють, чому «працювати на увесь світ» означає мовити саме російською…

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    …а не англійською, яку розуміє значно більша кількість жителів нашої планети.

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    І нагадують, що російською мовою у «всьому світі» говорять лише вихідці з Росії та частини країн СНД.

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    Українці звернули увагу, що український російськомовний телеканал працює на податки громадян України, яких продовжує убивати «русскій мір»…

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    …і на 2022 рік бюджет цього медіапроєкту був навіть збільшений.

    Дописувачі вимагають звільнення ведучої, яка змусила голову Полтавської ОВА перейти на російську.

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    Її персону уже встигли ідентифікувати.

    Українці вважають таку ситуацію жахливим приниженням української держави і української мови.

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    Для того, аби мовити російською, телеканал FreeДом, на думку громадян України, мав би титрувати українських спікерів…

    …використовувати синхронний переклад, а не принижувати людей.

    Також з’явилася пропозиція працювати за приватні кошти, а не податки громадян України.

    Найрадикальніші коментатори вимагають взагалі закрити цей державний телеканал за використання мови країни-агресора.

    Нагадаємо, що українці у соцмережах висміяли войовниче фото ексгенпрокурора Піскуна зі зброєю, а також перетворили обіцянки Олексія Арестовича на дотепні меми.

    Теги: телебачення мова Україна соціальні мережі
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    «Не принижуйте людей!» Як українці відреагували на телескандал із російською мовою