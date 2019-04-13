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    Суспільство

    Дипломат: недовіру до влади в Україні загострюють ЗМІ

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    &laquo;Коли людина починає в щось вірити, то скрізь починає бачити підтвердження цієї інформації&raquo;, - стверджує дипломат - Дипломат: недовіру до влади в Україні загострюють ЗМІ
    «Коли людина починає в щось вірити, то скрізь починає бачити підтвердження цієї інформації», - стверджує дипломат

    «Якщо людині щодня по телевізору і в соцмережах розказувати, що влада - суцільні корупціонери, то вона неминуче почне в це вірити», - Кулеба

    Український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що недовіру до влади в Україні загострюють представники засобів масової інформації. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

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    Кулеба впевнений, якщо людині щодня по телевізору і в соцмережах розказувати, що влада - суцільні корупціонери, невдахи і ненавидять простий народ, то вона неминуче почне в це вірити.

    «А коли людина починає в щось вірити, то скрізь починає бачити підтвердження цієї інформації», - стверджує дипломат.

    «Так працює мозок, про те є купа досліджень. А де людина знаходить найбільший і найяскравіший обсяг інформації про те, що в Україні безглузда, погана влада? У російському телебаченні, в російській пропаганді», - наголошує Кулеба і додає, що люди мігрують і між найпопулярнішими каналами телеканами в Україні і теж бачать одне і те ж саме: «Влада в Україні - це суцільні корупціонери». До того ж варто враховувати традиційне критичне ставлення українців до влади.

    «Українці – №1 у світі за рівнем недовіри до своєї влади», - нагадує дипломат.

    Нагадаємо, український дипломат Дмитро Кулеба представив свою нову книгу «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».

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