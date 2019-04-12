Тимошенко підтримала Порошенка після ефіру на телеканалі 1+1



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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко зазначила, що дивилася вчорашній ефір шоу «Право на владу» і обурена поведінкою кандидата у президенти Зеленського, який повівся недостойно

Лідер політичної сили «Батьківщина» підтримала чинного президента Петра Порошенка після вчорашнього інциденту на телеканалі «1+1» з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Шоумен грубо розмовляв з президентом країни і кинув трубку, не закінчивши розмову. Відеозвернення Тимошенко опублікувала в Facebook.

«Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись», - заявила Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що дивилася вчорашній ефір шоу «Право на владу» і обурена поведінкою кандидата у президенти Зеленського, який повівся недостойно.

«Розумієте, у чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні «маркери», за які не можна заступати. Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України», - наголосила лідер «Батьківщини».

Тимошенко порадила Порошенку не ставати частиною шоу і захистити статус президента, а Зеленському - «зберігати гідність і честь цієї посади».

«Не потрібно у боротьбі за пост президента знищувати честь і гідність президентського статусу», - звернулася вона до Зеленського.

Також вона зауважила, що побачила по обличчю Порошенка, який він стрес отримав, коли Зеленський «практично в обличчя кинув йому трубку».

У зв'язку з цим лідер «Батьківщини» закликала кандидатів залишатися людьми у нинішній складній ситуації.

«Коли я дивилась останні хвилини цього діалогу, коли Володимир Зеленський кинув трубку практично майже в обличчя чинному президенту. І я побачила, який стрес це для президента, і що знаючи про його проблеми зі здоров’ям, в нього просто пересохло в роті і він не міг далі говорити. Треба просто бути людьми і вчасно подати один одному навіть ковток води», - підсумувала Тимошенко, яка в першому турі виборів зайняла третє місце.

Раніше шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Нагадаємо, у штабі кандидата у президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Раніше, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.