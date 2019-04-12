Дебати Зеленського та Порошенка: вибори минуть, а нам разом жити в одній країні

Джерело: zn.ua

Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України.

Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись.

Розумієте, в чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні «маркери», за які не можна заступати.

Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли.

Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України.

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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