Дебати Зеленського та Порошенка: вибори минуть, а нам разом жити в одній країні
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Розсилка
Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України.
Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись.
Розумієте, в чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні «маркери», за які не можна заступати.
Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли.
Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні.
Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України.
Джерело: блог Юлії Тимошенко