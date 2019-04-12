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    Думки вголос

    Дебати Зеленського та Порошенка: вибори минуть, а нам разом жити в одній країні

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Дебати Зеленського та Порошенка: вибори минуть, а нам разом жити в одній країні
    Джерело: zn.ua

    Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України.

    Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись.

    Розумієте, в чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні «маркери», за які не можна заступати.

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    Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли.

    Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні.

    Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України.

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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