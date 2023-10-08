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Діти передали зібрані від продажу лимонаду гроші на лікування відомому музиканту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Діти передали зібрані від продажу лимонаду гроші на лікування відомому музиканту
Від надміру почуттів Женя Галич розплакався
фото: скріншот із відео

9-річний та два 11-річні хлопчики наприкінці літа збирали гроші, щоб допомогти ЗСУ

Діти передали гроші, зібрані від продажу лимонаду, на лікування пораненого на фронті гітариста O.Torvald. Трапилося це на концерті, відповідне відео оприлюднив фронтмен гурту Женя Галич.

9-річний та два 11-річні хлопчики наприкінці літа збирали гроші, щоб допомогти ЗСУ.

«Пацани, ви герої», – сказав Галич і став навколішки, завдяки їхнім батькам за виховання. Від надміру почуттів музикант розплакався.

Почувши, що двоє хлопців і дівчат хочуть стати гітаристами, вокаліст гурту пообіцяв позайматися з ними онлайн. Третій хлопчик, який мріє бути барабанщиком, отримав нагоду пограти прямо на сцені.

Раніше Денис Мизюк – гітарист O.Torvald – отримав поранення на фронті. Він зараз перебуває у важкому стані.

Раніше фронтмен рок-гурту O.Torvald, який служить у лавах ЗСУ, Женя Галич звернувся до підлітків, які продовжують слухати музику російських виконавців.

Теги: гроші поранення музикант Женя Галич

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