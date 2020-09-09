Onuka, «Ляпис-98», O.Torvald: в Дніпрі та Києві відбудеться міні-фестиваль «БеZVIZ Pre-party 1.5»



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Виступи з усіх сцен транслюватимуть онлайн — кожного артиста можна буде покрутити у форматі 360°

19-20 вересня у Дніпрі та Києві відбудеться дводенна вечірка «БеZVIZ Pre-party 1.5», яку організовує один із найбільших українських музичних фестивалів БеZVIZ Festival. Захід одночасно буде проходити у двох містах, а також транслюватиметься онлайн на інтерактивній платформі Hover.link. Кількість квитків обмежена — придбати їх можна на сайті.

Хедлайнерами «БеZVIZ Pre-party 1.5» стануть популярні зірки всеукраїнського та міжнародного рівня: Onuka, «Ляпис-98», O.Torvald та Karna. Також на фестивалі виступлять гурти «Гражданин Топинамбур», «Сметана Band», 044 Rose, Fo Sho та багато інших.

Міні-фестиваль відбуватиметься на трьох локаціях у Києві та Дніпрі. Main Stage, на якій проходитимуть виступи хедлайнерів, буде знаходитися в Дніпрі на Монастирському острові, а у дніпровському клубі Module розташують Module Stage з електронною музикою. В Києві на території Pochayna Event Hall встановлять GMG Stage з хіп-хоп музикою.

Виступи з усіх сцен транслюватимуть онлайн — кожного артиста можна буде покрутити у форматі 360°. Трансляції будуть одразу з живих фестивальних виступів, тож енергетика збережеться максимально.

На інтерактивній платформі Hover.link, де буде транслюватися вечірка, окрім виступів артистів, можна гуляти локаціями, зробити замовлення їжі прямо з online-фудкорту до себе додому, спілкуватися в чатах, купувати мерч та брати участь у розіграшах від партнерів. Жодних черг, штовханини, нудних трансляцій та небезпеки захворіти. Лише крута онлайн-вечірка, максимальне занурення в атмосферу та збереження безпечної дистанції. Зареєструватися для перегляду онлайн-трансляції можна безкоштовно за посиланням.

Сам фестиваль БеZVIZ Festival, який повинен був відбутися у серпні цього року, через пандемію COVID-19 довелося перенести на 2021 рік. Та щоб не залишати прихильників без музичного свята, організатори оголосили про проведення проміжної події - «БеZVIZ Pre-party 1.5». Кодова назва «1.5» означає середнє між першим та другим фестивалем, а також відстань соціальної дистанції, якої треба буде дотримуватися перебуваючи на міні-фестивалі. На вечірці можна буде знаходитися виключно в масках та рукавичках.

«Ми робимо цей івент для підтримки БеZVIZ nation. Розуміємо, що ви дуже скучили за живою музикою та спілкуванням, тому пропонуємо вам альтернативу, але з додатковими умовами», - говорять організатори.

У 2020 році через пандемію COVID-19 у світі скасували тисячі заходів та перенесли сотні масштабних подій. БеZVIZ Festival в умовах пандемії вдалося вижити, перенести фестиваль з всесвітньовідомими хедлайнерами на наступний рік, та ще й організувати вечірку з топовими артистами під час карантину.

«Цей рік для нас, як і для всієї індустрії — не простий. І після того, як ми вирішили перенести весь фестиваль на наступний рік, то почали думати над тим, як зберегти захід хоча б частково. Тому з'явилася ідея з вечіркою. Ми з командою розуміємо, що ні ми ні БеZVIZ nation не переживемо цей рік інакше, адже кожен з нас всією душею в першу чергу фестивальник», - розповів Павло Варениця, лідер рок-гурту «Epolets» та один з організаторів фестивалю.

Приєднатися до події у Facebook можна за посиланням.