Компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову

Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії

У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками»

Компанія Columb Trade, яка нещодавно потрапила у мовний скандал через небажання взяти на роботу Вікторію Юхимець, бо вона спілкується українською мовою, повідомила про звільнення HR-менеджера. Про це повідомляється на сторінці компанії у Fаcebook.

«Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження й коментарі, неприйнятні не лише для компанії, але і такі, що порушують українські закони. Сьогодні Панасюк Дар'я Павлівна була звільнена», – йдеться в повідомленні Columb Trade.

У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

«Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО і ООС, поділяємо їхні цінності й дотримуємося українських законів», – додали в Columb Trade.

Нагадаємо, компанія Columb Trade відмовила активістці руху «Відсіч» у працевлаштуванні через те, що вона спілкується українською мовою.

Активісти зазначили, що Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії, а також після звернення «Відсічі» до Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Як раніше писав «Главком», компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.