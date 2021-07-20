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    Компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову

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    Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії - Компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову
    Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії
    Фото: pravda.com.ua

    У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками»

    Компанія Columb Trade, яка нещодавно потрапила у мовний скандал через небажання взяти на роботу Вікторію Юхимець, бо вона спілкується українською мовою, повідомила про звільнення HR-менеджера. Про це повідомляється на сторінці компанії у Fаcebook.

    «Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження й коментарі, неприйнятні не лише для компанії, але і такі, що порушують українські закони. Сьогодні Панасюк Дар'я Павлівна була звільнена», – йдеться в повідомленні Columb Trade.

    У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

    «Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО і ООС, поділяємо їхні цінності й дотримуємося українських законів», – додали в Columb Trade.

    Нагадаємо, компанія Columb Trade відмовила активістці руху «Відсіч» у працевлаштуванні через те, що вона спілкується українською мовою.

    Активісти зазначили, що Columb Trade оприлюднила вибачення лише після того, як була оприлюднена аудіорозмова Вікторії Юхимець з представником компанії, а також після звернення «Відсічі» до Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

    Як раніше писав «Главком», компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, яка ображала у соцмережах українську мову.

    Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

    Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

    Теги: мова активісти скандал українська мова звільнення
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    Компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову