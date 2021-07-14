Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб

Парламенту рекомендують ухвалити законопроєкт за основу та в цілому

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Як розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура у Telegram, керівник комітету Андрій Клочко запропонував рекомендувати Раді проєкт закону про герб за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу та в цілому.

Підтримали рішення 17 членів комітету, проти – двоє, утрималися – троє.

Як відомо, головним елементом запропонованого Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) на щиті, а над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит з малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) та воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини.

Зазначимо, нардеп В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

Нагадаємо, наприкінці червня з'явилися зображення і текст законопроєкту про Великий герб України.

На День Конституції президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний Герб України. Він визначив його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.

Раніше Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця із 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.