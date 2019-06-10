До Ради під час виборів проходять п'ять партій - дослідження



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Дані КМІС збігаються з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 29 травня -3 червня

До парламенту проходять «Слуга народу» Володимира Зеленського, «Опозиційна платформа - За життя», Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина» та «Голос»

Якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримали б найбільше голосів. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Партію «Слуга народу» готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Крім того, до парламенту проходять

- «Опозиційна платформа - За життя» - 11,8%

- Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність») - 8,1%

- «Батьківщина» - 7 ,8%

- «Голос» - 5,6%,

Зазначимо, дані КМІС збігаються з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 29 травня – 3 червня.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 26 травня по 7 червня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

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