Тимошенко закликала до створення «коаліції дій» та гарантувала результат за 100 днів



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Фото: ba.org.ua

Лідер «Батьківщини»: Наша команда налаштована в новому парламенті йти в сильну коаліцію з новим президентом і з іншими демократичними проєвропейськими силами

«Батьківщина» готова об’єднатися в сильну коаліцію дій з новим президентом і разом зробити все, щоб вже за 100 днів кожен українець відчув зміни. Про це голова партії Юлія Тимошенко заявила під час XIV з’їзду партії, який пройшов сьогодні у Києві, йдеться на сайті партії.

«Наша команда налаштована в новому парламенті йти в сильну коаліцію з новим президентом і з іншими демократичними проєвропейськими силами. Ми готові запропонувати новій коаліції план дій і зробити все, щоб він став реальністю», – сказала вона.

За її словами, Україні потрібна «коаліція дій»: «Не змін, не обіцянок, а коаліція дій».

Тимошенко впевнена, що розроблений найкращими вітчизняними фахівцями «Новий курс України» стане основою коаліційної угоди для прихильників змін у новому парламенті. Це дозволить дати реальний результат вже за 100 днів, переконана політик.

«Ми йдемо на вибори не лише з чіткою програмою, але і з програмою на 100 днів. Результат за 100 днів», – сказала голова партії і зауважила, що ця програма буде, як календар, щоб люди могли відзначити всі зміни.

Лідер «Батьківщини» також зазначила, які результати мають бути за 100 днів.

«Зупинення падіння економіки, припинення терору над підприємцями, зведення до мінімуму корупції, тому що ми плануємо ухвалити новий податковий кодекс. Ми зробимо все, щоб за ці 100 днів розпочалась масштабна перебудова грошово-кредитної політики. Ми покладемо край кредитам по 20% річних, покладемо край недоступності кредитам для нашої економіки. Підняти пенсії та зарплати, переглянути бюджет, повернути молоді те, що в них забрали, – допомога на дитину. У ці 100 днів ми ухвалимо закон про страхову медицину. Це наші невідкладні першочергові дії», – підсумувала лідер «Батьківщини» і додала, що у перші 100 днів люди відчуватимуть зміни щоденно.

Крім того, на з'їзді «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку. До першої п'ятірки, увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Нагадаємо, понеділок є останнім днем для висунення партіями кандидатів у депутати на вибори Ради 21 липня.