Кого Ляшко веде на вибори до Верховної Ради: половину фракції та нардепа від Народного фронту



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Тільки 13 нинішних лепутатів від Радикальної партії змогли потрапити в виборчий список партії Ляшка

В понеділок, 10 червня, Радикальна партія провела у парку ім. Шевченка в Києві з’їзд, на якому оголосили кандидатів в народні депутати від цієї політсили.

В першій двадцятці опинився чинний член фракції Народного фронту Георгій Логвинський.

Також в списку немає багатьох нинішніх депутатів від Радикальної партії (зараз в ній рахується 21 нардеп).

«Дисципліна в нас залізна. Ви бачите – половини фракції немає в списку кандидатів. Тому що вони не пройшли випробування славою, мідними трубами, мандатом і спокусами. Тому як мінімум половини народних депутатів у новому списку немає», - пояснив Ляшко.

Був затверджений наступний список кандидатів в народні депутати по багатомандатному округу від Радикальної партії Олега Ляшка:

Олег Ляшко, депутат Віктор Галасюк, депутат Андрій Лозовий, депутат Інга Маковецька, перший заступник голови Чернівецької облради Іван Савка, полковник Олег Авір’янов, керівник виконкому Радикальної партії Сергій Скуратовський, депутат, керівник Київської обласної організації Дмитро Лінько, депутат Альона Кошелева, депутат Віктор Вовк, депутат, заступник лідера РПЛ Олексій Ленський, депутат Георгій Логвинський, нардеп від Народного фронту Валерія Заружко, депутат Олег Купрієнко, депутат Денис Силантьєв, депутат Володимир Кравценюк, керівник Волинської облорганізації Сергій Свисталюк, Рівненська область Олександр Качур, представник Вінниччини Тетяна Зеленько, Хмільницька область Сергій Крамаренко, Житомирська область Сергій Гриценко, Кіровоградська область Василь Омельченко Олексій Кириченко, депутат Олександр Лашик Олександр Гулак, депутат Олексій Кочармін, член політради Ігор Криворучко Євген Відмиш Тетяна Головко, Сумська область Іван Полудень, Черкаська область

та інші.

Після оголошення списку Ляшко попросив журналістів та активістів повідомити, якщо знайдеться якийсь компромат на цих кандидатів.