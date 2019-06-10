Кого Ляшко веде на вибори до Верховної Ради: половину фракції та нардепа від Народного фронту
Тільки 13 нинішних лепутатів від Радикальної партії змогли потрапити в виборчий список партії Ляшка
В понеділок, 10 червня, Радикальна партія провела у парку ім. Шевченка в Києві з’їзд, на якому оголосили кандидатів в народні депутати від цієї політсили.
В першій двадцятці опинився чинний член фракції Народного фронту Георгій Логвинський.
Також в списку немає багатьох нинішніх депутатів від Радикальної партії (зараз в ній рахується 21 нардеп).
«Дисципліна в нас залізна. Ви бачите – половини фракції немає в списку кандидатів. Тому що вони не пройшли випробування славою, мідними трубами, мандатом і спокусами. Тому як мінімум половини народних депутатів у новому списку немає», - пояснив Ляшко.
Був затверджений наступний список кандидатів в народні депутати по багатомандатному округу від Радикальної партії Олега Ляшка:
- Олег Ляшко, депутат
- Віктор Галасюк, депутат
- Андрій Лозовий, депутат
- Інга Маковецька, перший заступник голови Чернівецької облради
- Іван Савка, полковник
- Олег Авір’янов, керівник виконкому Радикальної партії
- Сергій Скуратовський, депутат, керівник Київської обласної організації
- Дмитро Лінько, депутат
- Альона Кошелева, депутат
- Віктор Вовк, депутат, заступник лідера РПЛ
- Олексій Ленський, депутат
- Георгій Логвинський, нардеп від Народного фронту
- Валерія Заружко, депутат
- Олег Купрієнко, депутат
- Денис Силантьєв, депутат
- Володимир Кравценюк, керівник Волинської облорганізації
- Сергій Свисталюк, Рівненська область
- Олександр Качур, представник Вінниччини
- Тетяна Зеленько, Хмільницька область
- Сергій Крамаренко, Житомирська область
- Сергій Гриценко, Кіровоградська область
- Василь Омельченко
- Олексій Кириченко, депутат
- Олександр Лашик
- Олександр Гулак, депутат
- Олексій Кочармін, член політради
- Ігор Криворучко
- Євген Відмиш
- Тетяна Головко, Сумська область
- Іван Полудень, Черкаська область
та інші.
Після оголошення списку Ляшко попросив журналістів та активістів повідомити, якщо знайдеться якийсь компромат на цих кандидатів.