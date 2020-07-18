США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI
Катери допоможуть ВМС ЗС України протистояти існуючим і потенційним загрозам в Чорному і Азовському морях
Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання до них.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив через Twitter у суботу, 18 липня 2020 року.
«США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності Військово-Морських Сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!», – заявив Кулеба.
Він зазначив, що шість катерів уже готуються для України в межах допомоги США у галузі безпеки.
Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.
«Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США та Україною. Ця підтримка, разом із реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії», – наголосив Кулеба.
Нагадаємо, морська піхота та прикордонники провели навчання із захисту острова Зміїний.