США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI



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США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання на загальну суму 600 млн доларів

Катери допоможуть ВМС ЗС України протистояти існуючим і потенційним загрозам в Чорному і Азовському морях

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання до них.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив через Twitter у суботу, 18 липня 2020 року.

«США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності Військово-Морських Сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!», – заявив Кулеба.

Він зазначив, що шість катерів уже готуються для України в межах допомоги США у галузі безпеки.

Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

«Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США та Україною. Ця підтримка, разом із реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, морська піхота та прикордонники провели навчання із захисту острова Зміїний.

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