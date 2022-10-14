До списку найвидатніших українців потрапили два радянські лідери та Янукович

Серед найвидатніших українців усіх часів опинився експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії

В межах проєкту «Народний ТОП» соціологи запропонували українцям назвати імена найвидатніших постатей нашої країни усіх часів. До цього рейтингу зі ста прізвищ увійшли, зокрема, президент-утікач Віктор Янукович та два політичні діячі з СРСР – Леонід Брежнєв і Володимир Щербицький. Про це свідчать результати опитування соцгрупи «Рейтинг».

В межах проєкту «Народний ТОП» соціологи продовжили дослідження видатних українців усіх часів. За допомогою відкритого питання респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

Віктор Янукович отримав 66 місце у рейтингу, Леонід Брежнєв, який був генеральним секретарем Центрального комітету Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу (ЦК КПРС) у 1964-1982 роках, – 51 місце, а Володимир Щербицький, який став першим секретарем ЦК Комуністичної партії України у 1972 році, – 47 місце.

Зазначимо, що «Лідером рейтингу «Народний ТОП» вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).

Також в десятці «Народного ТОПу» Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%)».

Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

Нагадаємо, до списку щорічного рейтингу Time100 Next людей, які «змінюють майбутнє світу», увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математик Марина В'язовська. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.