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Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв світу за версією Jerusalem Post

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв світу за версією Jerusalem Post
Видання The Jerusalem Post визнало Зеленського найвпливовішим євреєм світу
фото: Офіс президента

На другому місці опинилися прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу. Відповідний рейтинг із 50 найвпливовіших євреїв світу було складено виданням The Jerusalem Post, до нього увійшли політики, а також діячі мистецтва, медицини, літератури та науки.

«Військовий лідер змінив світовий порядок так, як не спостерігалося з часів падіння "залізної завіси" наприкінці 1980-х років, налаштувавши майже весь західний світ проти Росії та її могутнього президента Володимира Путіна», – схарактеризувало видання Зеленського.

Зазначається, що завдяки «витонченому» використанню ЗМІ та дипломатії Зеленський змусив світ діяти таким чином, якого не бачили десятиліттями. Зокрема видання зазначає, що Швеція та Фінляндія подали заявки до НАТО, проти Росії ввели безпрецедентні санкції, а американська зброя, яка ніколи не призначалася для експорту в Україну, тепер потрапила до рук ЗСУ.

Слідом за Зеленським у рейтингу йде прем’єр Ізраїлю Яїр Лапід, прем’єр Франції Елізабет Борне, посол США в Ізраїлі Том Найдс і колишній прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв світу за версією Jerusalem Post фото 1

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга відповів на критику з боку ізраїльських ЗМІ промови президента України у парламенті Ізраїлю. Представник президентської адміністрації пояснив, що часто проблема полягає не у промові, а в аудиторії, яка її сприймає на слух.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна вдячна ізраїльському суспільству за підтримку у протистоянні російській агресії, проте також хоче й допомоги з боку влади Ізраїлю, якої наразі немає. 

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Теги: рейтинг Ізраїль Володимир Зеленський

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