Рекордна спека у західній Європі: якою буде погода в Україні 19 липня

На тижні в Україні буде обмаль дощів

Вівторок буде й надалі найспекотнішим у Західній Європі. Спека до +35+40 градусів ймовірна у Франції, Великій Британії, Німеччині. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

В Україні повітря очікується завтра свіжим, повітряна маса повсюди – помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів.

Карта температури повітря у Європі

«Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише хвостики північних атмосферних фронтів черкнуть по нашим північним областям – тому там місцями очікуються дощі з грозами», – йдеться у повідомленні Діденко.

У Києві 19-го липня температура повітря коливатиметься в межах +22, +23 градусів. Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ, гримне місцями гроза.

Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться.

Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.