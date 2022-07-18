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    Суспільство

    Рекордна спека у західній Європі: якою буде погода в Україні 19 липня

    У західній Європі фіксують аномальну спеку - Рекордна спека у західній Європі: якою буде погода в Україні 19 липня
    У західній Європі фіксують аномальну спеку
    фото з відкритих джерел

    На тижні в Україні буде обмаль дощів

    Вівторок буде й надалі найспекотнішим у Західній Європі. Спека до +35+40 градусів ймовірна у Франції, Великій Британії, Німеччині. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

    В Україні повітря очікується завтра свіжим, повітряна маса повсюди – помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів.

    Карта температури повітря у Європі

    Карта температури повітря у Європі

    «Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише хвостики північних атмосферних фронтів черкнуть по нашим північним областям – тому там місцями очікуються дощі з грозами», – йдеться у повідомленні Діденко.

    У Києві 19-го липня температура повітря коливатиметься в межах +22, +23 градусів. Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ, гримне місцями гроза.

    Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться.

    Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.

    Теги: спека рекорд Україна повітря дощ
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    Рекордна спека у західній Європі: якою буде погода в Україні 19 липня