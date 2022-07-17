Британія ввела надзвичайний стан через спеку

У країні випустили перше в історії червоне попередження про екстремальні температурні умови

Велика Британія вже 18-19 липня очікує аномальну спеку. Влада країни розробила низку рекомендацій для громадян

Влада Великої Британії ввела надзвичайний стан через спеку, яку тут очікують вже 18-19 липня. Про це пише видання ВВС News. Також у країні випустили перше в історії червоне попередження про екстремальні температурні умови.

Повідомляється, що температура підніметься приблизно до +40-41ºС у центральній частині, включно з Лондоном, Манчестером і Йорком. Через це в країні вже змінюють розклад рух залізничного транспорту, уроків у школах, а також обмежується прийом не ургентних пацієнтів у лікарнях.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.

В Агентстві з безпеки охорони здоров'я Великої Британії попереджають лікарів, що смерть через перегрівання може бути й у здорових людей. Тут очікують на підвищений попит на автівки швидкої допомоги в цей період.

Міністр охорони здоров'я Стів Барклай, зі свого боку, розповів про підготовку системи охорони здоров'я до наближення аномальних температур. Зокрема, планують збільшити кількість операторів у кол-центрах й залучити додаткові потужності.

Чиновник також рекомендував жителям країни подбати про себе заздалегідь і підготувати місця, де можна перечекати спеку, а також запастись водою. Барклай просить британців звертати увагу на своїх сусідів і родичів, особливо тих, хто може бути особливо вразливий у цей період.

Людям також порадили не пересуватися містом і за його межами в цей час без зайвої потреби.

Відомо, що хвиля аномальних температур, що виникла в Північній Африці, поширюється Європою і вже викликала лісові пожежі в Португалії, Франції та Іспанії. У Франції також зафіксували температуру близько 40ºС, і наступного тижня очікується ще більша спека.

Раніше Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Нагадаємо, що через спеку в Іспанії померли вже 360 людей.