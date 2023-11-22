До України потрапили отруйні мандарини з Єгипту
Партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей
В Україну потрапили отруйні фрукти, зокрема, мандарини з Єгипту. Про це свідчить інформація на сайті системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed).
Ця партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей. Окрім України, цитрусові надійшли з Єгипту до Греції. Там і з'ясували, що вміст пестициду диметоату у фруктах перевищує допустиму норму у 33 рази.
Зауважимо, що у Греції ці отруйні мандарини в продаж не надійшли. Їх не допустили до реалізації в магазинах, супермаркетах і на ринках. Чи встигли фрукти потрапити в магазини України, поки з'ясовують.
Що таке димеотат
Димеотат – хімічна речовина, яку використовують для боротьби з шкідниками. Вона дуже токсична, вже через 30-45 хвилин введення смертельних доз в організм піддослідних щурів і мишей, з’являється тремор та кома.
Пестицид швидко проникає в організм шляхом потрапляння на шкіру або в очі.
Людям, які їли мандарини, варто уважно спостерігати за станом здоров’я. При прояві будь-яких симптомів необхідно звернутися до лікаря.
Симптоми отруєння димеотатом:
- головний біль;
- нудота, блювання;
- порушення зору, звуження зіниць та сльозотеча;
- судоми;
- слабкість;
- здавлення в грудній клітці;
- ускладнене дихання;
- пітливість;
- активне слиновиділення;
- м’язові спазми та кома.
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