До України потрапили отруйні мандарини з Єгипту

Партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей

В Україну потрапили отруйні фрукти, зокрема, мандарини з Єгипту. Про це свідчить інформація на сайті системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed).

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Ця партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей. Окрім України, цитрусові надійшли з Єгипту до Греції. Там і з'ясували, що вміст пестициду диметоату у фруктах перевищує допустиму норму у 33 рази.

Зауважимо, що у Греції ці отруйні мандарини в продаж не надійшли. Їх не допустили до реалізації в магазинах, супермаркетах і на ринках. Чи встигли фрукти потрапити в магазини України, поки з'ясовують.

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Що таке димеотат

Димеотат – хімічна речовина, яку використовують для боротьби з шкідниками. Вона дуже токсична, вже через 30-45 хвилин введення смертельних доз в організм піддослідних щурів і мишей, з’являється тремор та кома.

Пестицид швидко проникає в організм шляхом потрапляння на шкіру або в очі.

Людям, які їли мандарини, варто уважно спостерігати за станом здоров’я. При прояві будь-яких симптомів необхідно звернутися до лікаря.

Симптоми отруєння димеотатом:

головний біль;

нудота, блювання;

порушення зору, звуження зіниць та сльозотеча;

судоми;

слабкість;

здавлення в грудній клітці;

ускладнене дихання;

пітливість;

активне слиновиділення;

м’язові спазми та кома.

Раніше до України потрапили отруйні авокадо.