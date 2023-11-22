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До України потрапили отруйні мандарини з Єгипту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України потрапили отруйні мандарини з Єгипту
фото ілюстративне

Партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей

В Україну потрапили отруйні фрукти, зокрема, мандарини з Єгипту. Про це свідчить інформація на сайті системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed).

Ця партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей. Окрім України, цитрусові надійшли з Єгипту до Греції. Там і з'ясували, що вміст пестициду диметоату у фруктах перевищує допустиму норму у 33 рази.

Зауважимо, що у Греції ці отруйні мандарини в продаж не надійшли. Їх не допустили до реалізації в магазинах, супермаркетах і на ринках. Чи встигли фрукти потрапити в магазини України, поки з'ясовують.

Що таке димеотат

Димеотат – хімічна речовина, яку використовують для боротьби з шкідниками. Вона дуже токсична, вже через 30-45 хвилин введення смертельних доз в організм піддослідних щурів і мишей, з’являється тремор та кома.

Пестицид швидко проникає в організм шляхом потрапляння на шкіру або в очі.

Людям, які їли мандарини, варто уважно спостерігати за станом здоров’я. При прояві будь-яких симптомів необхідно звернутися до лікаря.

Симптоми отруєння димеотатом:

  • головний біль;
  • нудота, блювання;
  • порушення зору, звуження зіниць та сльозотеча;
  • судоми;
  • слабкість;
  • здавлення в грудній клітці;
  • ускладнене дихання;
  • пітливість;
  • активне слиновиділення;
  • м’язові спазми та кома.

Раніше до України потрапили отруйні авокадо.

Теги: фрукти отруєння Україна

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