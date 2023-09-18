В Одесі від отруєння наркотиками померла 14-річна школярка
У квартирі загиблої знайшли амфетамін й за допомогою експрес-тесту з'ясували його походження
В Одесі через психотропні речовини померла 14-річна дівчина. Про це повідомило Головне управління Національної поліції області.
Зазначєаться, що до правоохоронців звернулися медики, які розповіли що в лікарні, попередньо внаслідок отруєння наркотиками, померла школярка.
У квартирі загиблої знайшли амфетамін й за допомогою експрес-тесту з'ясували його походження.
«Переглянувши записи камер відеоспостереження, встановлених в тому районі, допитавши свідків, поліцейські встановили особу, у якої дитина придбала психотропи», – йдеться в повідомленні.
Згодом правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який продав дівчині два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а решту – зберігала вдома.
Після вживання наркотиків вночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла.
Слідство встановило, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через месенджер, отримував локацію схованки, з якої забирав «товар» для подальшого збуту.
Під час обшуку у квартирі неповнолітнього вилучили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка містила амфетамін. Правоохоронці вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження.
Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям.
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