В Одесі від отруєння наркотиками померла 14-річна школярка

Після вживання наркотиків вночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла

У квартирі загиблої знайшли амфетамін й за допомогою експрес-тесту з'ясували його походження

В Одесі через психотропні речовини померла 14-річна дівчина. Про це повідомило Головне управління Національної поліції області.

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Зазначєаться, що до правоохоронців звернулися медики, які розповіли що в лікарні, попередньо внаслідок отруєння наркотиками, померла школярка.

У квартирі загиблої знайшли амфетамін й за допомогою експрес-тесту з'ясували його походження.

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«Переглянувши записи камер відеоспостереження, встановлених в тому районі, допитавши свідків, поліцейські встановили особу, у якої дитина придбала психотропи», – йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який продав дівчині два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а решту – зберігала вдома.

Після вживання наркотиків вночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла.

Слідство встановило, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через месенджер, отримував локацію схованки, з якої забирав «товар» для подальшого збуту.

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Під час обшуку у квартирі неповнолітнього вилучили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка містила амфетамін. Правоохоронці вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження.

Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям.