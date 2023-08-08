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В Україну потрапила партія отруєних авокадо

Наталя Забазнова
glavcom.ua
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
В авокадо виявили кадмій
фото з відкритих джерел

України з Перу завезли авокадо з кадмієм

В авокадо, який завезли в Україну з Перу, виявили кадмій. Країна-імпортер отруєного фрукту – Польща. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Івано-Франківської області.

Як йдеться в заяві відомства, Держпродспоживслужба Івано-Франківщини отримала дані із міжнародної системи RASFF. Кадмій – важкий метал, пари якого можуть призвести до серйозного отруєння.

Виробником авокадо з кадмієм виявилася компанія з Перу – Agro San Jacinto S.A.C. А ось імпорт здійснювався через Польщу (RK-Impex). Одержувачем продукції є компанія «Вподобайка», зареєстрована в Одесі.

«Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено ч. 3 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», – йдеться у повідомленні. 

Споживачів просять у разі виявлення фрукта у продажу звертатися до Держспоживслужби.

Нагадаємо, до України потрапила партія небезпечного рису, який експортувався з Італії. У ньому виявили перевищення допустимого рівня кадмію.  Кадмій накопичується у трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але особливо у нирках. Період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років. Речовина має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини. 

До слова, в Україну також завозили отруйний арахіс з Єгипту, який викликає рак. У партії арахісу міститься перевищення максимального рівня афлотоксинів.

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Теги: Польща імпорт отруєння

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