Уродженець Мелітополя подарував російським льотчикам торт з отрутою: окупанти в паніці

Пілоти не встигли скуштувати кондитерський виріб

Російські окупанти заявили, що випускників Армавірського військового авіаційного училища нібито намагалися отруїти, повідомляє паблік Fighterbomber, який веде російський винищувач-бомбардувальник у відставці – Ілля Туманов. Також про «диверсію» заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

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Інцидент стався у Краснодарському краї 21 жовтня – «свято» на честь річниці випуску відвідали 77 гостей. «Вдячні шанувальники роботи й служби випускників (а випускники випустилися 20 років тому, це в основному діючі льотчики на серйозних посадах і званнях) не змогли пройти повз цієї події й прислали на ювілейний випуск величезний 20-кілограмовий торт і кілька ящиків віскаря», – вказується у Telegram-каналі Fighterbomber.

«Випускники» вже порізали торт, проте не стали їсти, оскільки не з'ясували, хто міг його надіслати. Пізніше окупанти затримали кур'єра. Повідомляється, що він родом з окупованого Мелітополя, після доставки торта й алкоголю чоловік нібито купив квиток на літак, проте його зловили, тож кур'єр розповів про сильнодійну отруту в кондитерському виробі та спиртному.

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Крім того, Ілля Туманов наголосив, що до інциденту причетна українська розвідка. Наразі оперативники країни-агресорки шукають кондитерів та інших причетних до нібито диверсії.

Зауважимо, у Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів.