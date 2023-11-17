В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням

У межах розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

У двох навчальних закладах Одеси отруїлися 64 курсанти, вони потрапили до лікарні. Правоохоронці вже почали розслідування цього інциденту. Про це повідомляє Нацполіція області.

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«Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування в медичних закладах», – йдеться в повідомленні.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

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За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали розслідування за фактом «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».

У межах розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок. 25 вересня до одеської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізували 68 курсантів ліцею. Вони отруїлися неякісними харчовими продуктами в їдальні навчального закладу.