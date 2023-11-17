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В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі понад 60 курсантів потрапили до лікарні з отруєнням
Встановлюються всі обставини подій
фото ілюстративне

У межах розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

У двох навчальних закладах Одеси отруїлися 64 курсанти, вони потрапили до лікарні. Правоохоронці вже почали розслідування цього інциденту. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування в медичних закладах», – йдеться в повідомленні.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали розслідування за фактом «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».

У межах розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок. 25 вересня до одеської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізували 68 курсантів ліцею. Вони отруїлися неякісними харчовими продуктами в їдальні навчального закладу.

Теги: Одеса курсант харчування отруєння

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