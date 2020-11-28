Вибори у США: Трамп хоче через суд змінити правила перепису населення

Пропозиція Дональда Трампа спрямована на те, щоби змінити практику, яка існувала в Америці понад два століття

Адміністрація Трампа домагатиметься виключення зі списків перепису населення іммігрантів, які не отримали документів

Адміністрація президента Дональда Трампа через Верховний суд США намагається змінити правила національного перепису населення, вимагаючи не враховувати нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Bloomberg, це може вплинути на кількість законодавців у Конгресі США на користь республіканців.

Зазначається, що під час розгляду позову, який призначений на понеділок, «адміністрація домагатиметься виключення зі списків перепису населення іммігрантів, які не отримали документів».

Дані щодо кількості населення в кожному штаті використовуються для розподілу федеральних фондів, а також місць у нижній палаті Конгресу США. Пропозиція Трампа спрямована на те, щоби змінити практику, яка існувала в Америці понад два століття і завжди враховувала негромадян, навіть нелегальних жителів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Байден переміг у «корумпованих» містах.

В п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.