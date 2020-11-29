  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Глава уряду Шотландії впевнена у здобутті незалежності від Британії

    • Розсилка
    У Шотландії планують провести&nbsp;другий референдум про незалежність від Великої Британії&nbsp;у 2021 році - Глава уряду Шотландії впевнена у здобутті незалежності від Британії
    У Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році

    За словами очільниці шотландського уряду, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів регіону

    Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен переконана, що регіону вдасться здобути незалежність від Великої Британії.

    Виступаючи в суботу, 28 листопада, на онлайн-з'їзді очолюваної нею Шотландської національної партії Стерджен наголосила, що за останній рік підтримка ідеї незалежності Шотландії суттєво зросла і в 2020 році її поділяє більшість шотландців.

    «Напередодні виборів у травні наступного року перед усіма нами стоїть питання: хто має ухвалювати рішення, які визначають наше майбутнє?», – з таким питанням звернулася Стерджен до своїх однопартійців у виступі.

    «Незалежність близька, і якщо ми продемонструємо єдність у досягненні мети, смирення і наполегливу працю, то я ще ніколи не була настільки впевненою, що ми доб'ємося цього. Народ Шотландії має право вибирати своє майбутнє», – додала Стерджен.

    «Давайте холоднокровно і терпляче продемонструємо, що Шотландія готова зайняти своє місце у світовій родині незалежних держав», – закликала очільниця шотландського уряду, зазначивши, що Шотландія зараз перебуває на межі творення історії.

    Зазначимо, очікується, що парламентські вибори в Шотландії виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP), лідером якої є Стерджен. Перемогу на виборах у партії розглядають як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

    Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.

    Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

    Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

    Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

    Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

    У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії – «за» були 55%, «проти» 45%.

    Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.

    Джерело: DW

    Теги: міністр вибори референдум незалежність Шотландія політика Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies