Глава уряду Шотландії впевнена у здобутті незалежності від Британії

У Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році

За словами очільниці шотландського уряду, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів регіону

Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен переконана, що регіону вдасться здобути незалежність від Великої Британії.

Виступаючи в суботу, 28 листопада, на онлайн-з'їзді очолюваної нею Шотландської національної партії Стерджен наголосила, що за останній рік підтримка ідеї незалежності Шотландії суттєво зросла і в 2020 році її поділяє більшість шотландців.

«Напередодні виборів у травні наступного року перед усіма нами стоїть питання: хто має ухвалювати рішення, які визначають наше майбутнє?», – з таким питанням звернулася Стерджен до своїх однопартійців у виступі.

«Незалежність близька, і якщо ми продемонструємо єдність у досягненні мети, смирення і наполегливу працю, то я ще ніколи не була настільки впевненою, що ми доб'ємося цього. Народ Шотландії має право вибирати своє майбутнє», – додала Стерджен.

«Давайте холоднокровно і терпляче продемонструємо, що Шотландія готова зайняти своє місце у світовій родині незалежних держав», – закликала очільниця шотландського уряду, зазначивши, що Шотландія зараз перебуває на межі творення історії.

Зазначимо, очікується, що парламентські вибори в Шотландії виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP), лідером якої є Стерджен. Перемогу на виборах у партії розглядають як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.

Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.

Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії – «за» були 55%, «проти» 45%.

Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.

Джерело: DW