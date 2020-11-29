Глава уряду Шотландії впевнена у здобутті незалежності від Британії
За словами очільниці шотландського уряду, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів регіону
Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен переконана, що регіону вдасться здобути незалежність від Великої Британії.
Виступаючи в суботу, 28 листопада, на онлайн-з'їзді очолюваної нею Шотландської національної партії Стерджен наголосила, що за останній рік підтримка ідеї незалежності Шотландії суттєво зросла і в 2020 році її поділяє більшість шотландців.
«Напередодні виборів у травні наступного року перед усіма нами стоїть питання: хто має ухвалювати рішення, які визначають наше майбутнє?», – з таким питанням звернулася Стерджен до своїх однопартійців у виступі.
«Незалежність близька, і якщо ми продемонструємо єдність у досягненні мети, смирення і наполегливу працю, то я ще ніколи не була настільки впевненою, що ми доб'ємося цього. Народ Шотландії має право вибирати своє майбутнє», – додала Стерджен.
«Давайте холоднокровно і терпляче продемонструємо, що Шотландія готова зайняти своє місце у світовій родині незалежних держав», – закликала очільниця шотландського уряду, зазначивши, що Шотландія зараз перебуває на межі творення історії.
Зазначимо, очікується, що парламентські вибори в Шотландії виграють представники правлячої Шотландської національної партії (SNP), лідером якої є Стерджен. Перемогу на виборах у партії розглядають як мандат на проведення ще одного референдуму про незалежність.
Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.
Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.
Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.
Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.
Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.
У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії – «за» були 55%, «проти» 45%.
Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.
Джерело: DW