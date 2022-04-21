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    ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації

    ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації
    фото: telegraf.in.ua

    Зараз проводиться тестування екстреного оповіщення

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell тестують систему екстрених оповіщень населення з використанням технології Cell broadcast. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в Telegram-каналі.

    «ДСНС спільно з мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell продовжує розгортання системи оповіщення з використанням технології Cell broadcast. Зараз проводиться тестування екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell broadcast», – йдеться в повідомленні.

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    ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації
    ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації
    ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації

    Зазначається, що таке оповіщення використовуватиметься для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовності дій у цих ситуаціях.

    Нагадаємо, починаючи з 18 квітня у Чорнобилі, Іванкові та Димері, які перебували під російською окупацією й зазнали руйнувань, повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна телефон надзвичайні ситуації Україна окупація #stoprussia
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    ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації