ДСНС по-новому сповіщатиме про надзвичайні ситуації

Зараз проводиться тестування екстреного оповіщення

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell тестують систему екстрених оповіщень населення з використанням технології Cell broadcast. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в Telegram-каналі.

«ДСНС спільно з мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell продовжує розгортання системи оповіщення з використанням технології Cell broadcast. Зараз проводиться тестування екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell broadcast», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке оповіщення використовуватиметься для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовності дій у цих ситуаціях.

Нагадаємо, починаючи з 18 квітня у Чорнобилі, Іванкові та Димері, які перебували під російською окупацією й зазнали руйнувань, повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.