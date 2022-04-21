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    До Києва приїхав прем'єр-міністр Іспанії

    До Києва приїхав прем'єр-міністр Іспанії
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    Невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві

    Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні, 21 квітня, прибув до Києва. Тут він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко.

    «Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес – новий гість до Києва. Запланована зустріч з президентом Зеленським. Найближчим часом очікується прибуття ще двох європейських лідерів», – написав він.

    За іспанського видання El Pais, разом із Санчесом приїхала і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

    Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

    Данський портал Politiken підтвердив приїзд Фредеріксен. «Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Зеленським, де моє повідомлення буде полягати в тому, що Данія продовжуватиме допомагати Україні. Захід разом підтримує український народ», – цитує видання заяву офісу прем'єрки.

    Також повідомляється, що Фредеріксен відвідає передмістя Києва, яке постраждало під час бойових дій.

    Нагадаємо, 20 квітня до Києва приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель, він також відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами. До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським озвучив терміни підготовки висновків Єврокомісії щодо заявки на вступ України до ЄС.

    Теги: росія окупанти Київ війна Іспанія Україна окупація #stoprussia
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    До Києва приїхав прем'єр-міністр Іспанії