Маріуполь: Зеленський заявив, що розблокувати місто військовим способом неможливо

У Маріуполі зруйновано все – 95-98% всіх будівель

Зеленський: «Пройти ці окуповані 120 км сьогодні нам не дає техніка Російської Федерації»

Розблокувати взятий в облогу російськими окупантами Маріуполь військовим способом наразі неможливо. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV.

«Питання щодо того, що йдеться про години, – це правда, тому що ми не знаємо скільки годин або чи декілька днів вони можуть там протриматися. Що стосується нашої армії, – пройти ці окуповані 120 км сьогодні нам не дає техніка Російської Федерації, щоб... сьогодні дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Це є правда. Ми на сьогодні це зробити не можемо», – заявив Зеленський.

Президент вважає, що російська блокада Маріуполя більше схожа не на війну, а на «таку терористичну операцію з боку Російської Федерації», бо у місті окрім українських захисників заблоковані також діти та люди похилого віку.

«Там зруйновано все – 95-98% всіх будівель», – наголосив Зеленський і додав, що йдеться про школи, дитячі садочки, житлові квартали, заводи тощо.

«Якщо 3-4% чогось живого там залишилось це максимум, це так є», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 квітня провів нараду з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Під час зустрічі він зробив низку важливих заяв про ситуацію у Маріуполі.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія, які представляють українську сторону на переговорах із Росією, запевняють, що готові поїхати на перемовини в місто Маріуполь.

Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

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