У звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювала ДСНС

Ці населені пункти були окуповані росіянами та зазнали багато руйнувань

Починаючи з 18 квітня у Чорнобилі, Іванкові та Димері, які перебували під російською окупацією й зазнали руйнувань, повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Відучора на Київщині знову повноцінно запрацювали наші підрозділи у м. Чорнобиль, смт Іванкові та у с. Димері», – ідеться в повідомленні.

Ці населені пункти були окуповані росіянами та зазнали багато руйнувань.

«Рятувальники з неприхованою радістю прийшли у частини та заступили на чергування. Попри пережите жахіття, життя потроху повертається у мирне русло і наші вогнеборці готові і надалі працювати на благо громади та нашої України!» – зауважили в ДСНС.

Нагадаємо, ДБР оприлюднило результати розслідування злочини рашистів в Ірпені.

До слова, як повідомив президент Володимир Зеленський, на Київщині відкриють меморіальний комплекс, який нагадуватиме українцям про жорстоку навалу росіян та про те, що довелося пережити через їхні звірства.