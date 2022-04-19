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    У звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювала ДСНС

    У звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювала ДСНС
    фото скріншот відео

    Ці населені пункти були окуповані росіянами та зазнали багато руйнувань

    Починаючи з 18 квітня у Чорнобилі, Іванкові та Димері, які перебували під російською окупацією й зазнали руйнувань, повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС. Про це повідомила пресслужба відомства.

    «Відучора на Київщині знову повноцінно запрацювали наші підрозділи у м. Чорнобиль, смт Іванкові та у с. Димері», – ідеться в повідомленні.

    Ці населені пункти були окуповані росіянами та зазнали багато руйнувань.

    «Рятувальники з неприхованою радістю прийшли у частини та заступили на чергування. Попри пережите жахіття, життя потроху повертається у мирне русло і наші вогнеборці готові і надалі працювати на благо громади та нашої України!» – зауважили в ДСНС.

    Нагадаємо, ДБР оприлюднило результати розслідування злочини рашистів в Ірпені.

    До слова, як повідомив президент Володимир Зеленський, на Київщині відкриють меморіальний комплекс, який нагадуватиме українцям про жорстоку навалу росіян та про те, що довелося пережити через їхні звірства.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Київщина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    У звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювала ДСНС