Знищення Маріуполя. Путін зробив низку заяв

Президент РФ наказав міністру оборони не проводити штурм промзони «Азовсталі»

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня провів нараду з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Під час зустрічі він зробив низку важливих заяв про ситуацію у Маріуполі, який з 1 березня перебуває під обстрілами російських військ.

Так, зокрема, він почав визнавати поразку своїх вояків й наказав Шойгу скасувати штурм промислової зони підприємства «Азовсталь». За словами російського диктатора, він «не вважає його доцільним». Водночас Путін наказав заблокувати промзону підприємства.

«Ймовірний штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним, наказую його скасувати. Не треба лізти до катакомб, треба заблокувати промислову зону в «Азовсталі» так, щоб муха не пролетіла», – заявив російський президент.

Водночас Путін і досі марить тим, що українські військові здадуть зброю. Він наказав Шойгу «ще раз запропонувати це зробити» й знову почав брехати, що «російська сторона гарантує їм життя та гідне ставлення».

Очільник Кремля заявив, що здійснення «бойових завдань для звільнення Маріуполя» є успіхом і наказав «передати слова подяки військам». Як відомо, те, що Путін називає «звільненням російською армією Маріуполя», є насправді однією з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

З початку повномасштабного російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. Також у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Усіх потенційних свідків звірств загарбники намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

У заблокованому Маріуполі залишаються ще близько 120 тисяч мирних жителів. Загарбники відбирають у них українські паспорти й насильно вивозять до Росії та ОРДЛО.

Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

Читайте також: