Лавини, сніг і ожеледиця. Рятувальники назвали найбільш небезпечні регіони 9 січня

Ожеледиця та снігопад очікуються по всій Україні

У неділю, 9 січня, по всій Україні погіршиться погода, очікується значний мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, йдеться у повідомленні.

Вночі у Карпатах, Рівненській та Житомирській областях, а вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву становить від 4 до 10 сантиметрів.

Оскільки така погода може призвести до погіршення транспортного руху на дорогах та вулицях, оголошено перший рівень небезпеки.

«Також 8-10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над рiвнями на 08 год. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави (перший рівень небезпеки – жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Також через снігопади на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 9 та 12 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили третій рівень небезпечності.

Додамо, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла про те, чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями. Так, за її словами, з 9 січня в Україні варто очікувати на «різдвяну картинку».

Також рятувальники нагадали про небезпеку на льоду. Вчора на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.