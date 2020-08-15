Екскерівник Держекоінспекції вирішив балотуватися у мери Києва



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За словами Фірсова, жодна політична сила України сьогодні не пропонує чіткого вирішення екологічних проблем

Фірсов заявив, що балотуватиметься від партії «Екологічна альтернатива»

Екскерівник Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов вирішив балотуватися у мери Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Фірсов заявив, що балотуватиметься від партії «Екологічна альтернатива».

«Сьогодні екоактивісти Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватись на посаду міського голови. Для цього ми об'єдналися в партію Екологічна альтернатива», - написав Фірсов.

За його словами, мотив цього рішення дуже простий - жодна політична сила України сьогодні не пропонує чіткого вирішення екологічних проблем.

«На слуху що завгодно - тарифи, продаж землі, соросята, але тільки не проблеми стану навколишнього середовища, які насправді стосуються кожного з нас», - зазначив Фірсов і додав, що вірить в успіх, оскільки він і його команда виступають з актуальним питанням і пропонують вирішення проблем, з якими стикаються сотні тисяч киян.

Як повідомлялося, Єгор Фірсов обіймав посаду виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції з 20 листопада 2019 по 13 травня 2020 року, був народним депутатом.

Нагадаємо, 14 серпня столична влада призначила відповідального за проведення виборів у Києві.

11 серпня Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

12 серпня у Києві відбулися перші засідання територіально-виборчих комісій.

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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