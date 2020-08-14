Столична влада призначила відповідального за проведення виборів у Києві



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Дмитро Загуменний очолив міський координаційний центр

Київ готується до проведення місцевих виборів

У Києві створено міський координаційний центр із вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених законодавством про вибори, щодо підготовки та проведення чергових виборів депутатів Київської міської ради та київського міського голови, призначених на 25 жовтня 2020 року. Підписане відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації № 1206.

Координаційний центр очолив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Роботу міського координаційного центру забезпечуватиме апарат КМДА. Центр створений для координації дій структурних підрозділів КМДА, райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій під час підготовки та проведення місцевих виборів, відповідно до законодавства», – зазначив Загуменний.

Він додав, що міський координаційний центр сприятиме виборчим комісіям у реалізації їхніх повноважень, аби процес підготовки та проведення виборів на території міста був відкритим та прозорим.

До складу координаційного центру також увійшли керівництво структурних підрозділів апарату КМДА, керівники апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій, правоохоронці.

Нагадаємо, 11 серпня Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

12 серпня у Києві відбулися перші засідання територіально-виборчих комісій.

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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