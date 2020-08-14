Київ готується до виборів: перші засідання теркомісій пройшли без масок (фото)



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На засіданні Київської міської виборчої комісії у членів ТВК маски були на підборідді Фото: Опора

Територіально-виборчим комісіям доведеться вирішувати питання з антисептиками та масками

У Києві відбулися перші засідання територіально-виборчих комісій. Комісії з’ясовували стан матеріально-технічної бази, хто і чому не прийшов з відібраних до складу представників. Ті, хто були, приймали присягу. Карантинних вимог або суворо дотримувались, або нехтували ними.

Про це повідомили спостерігачі «Опори».

На засідання Київської міської виборчої комісії присутніми було 15 з 18 членів. Троє не прийшли і з’ясувати причину комісії не вдалося. Члени прийняли присяги і спланували подальшу роботу. Тут з огляду на пандемію вирішили відмовитися від постійного чергування до офіційного старту виборчої кампанії 5 вересня. А до того часу засідати ситуативно, коли в цьому буде потреба.

Міська ТВК розташована в будівлі Київської міської держадміністрації, тож карантинний режим особливо суворий. Спостерігач «Опори» навіть не міг потрапити на засідання, бо в будівлю пускали лише за попередньо затвердженими списками. Тож голові комісії довелося приходити по нього особисто.

У Дарницькій ТВК не міряли на вході температуру, не було антисептиків, дистанція між людьми порушувалась, а маски члени комісії або ігнорували зовсім, або тримали на столі чи підборідді. Матеріально-технічне забезпечення цієї комісії було ще фактично відсутнє - для ТВК не виділили навіть приміщення, тож комісія засідала у конференц-залі Дарницької райдержадміністрації. На засідання не прийшла голова, засідання провела заступниця. Кворум було дотримано, адже прийшли 11 членів комісії з 18-ти.

Із 18 членів Подільської ТВК у Києві прийняли присягу 12 осіб, решта були відсутні. Матеріально-технічна база надана, але ще не до кінця: бракує таблички, журналу реєстрації спостерігачів тощо. Приміщення ТВК розташоване на 3 поверсі школи. Про карантинні заходи попіклувалася голова комісії - сама принесла термометр для температурного скринінгу. Тут члени комісії дотримувались дистанції і використовували маски. Санітайзером ТВК не забезпечена.

У Деснянській ТВК антисептик члени комісії принесли з дому. Одягали маски і намагались тримати метрову відстань. Прийшли 13 з 18 членів комісії, усі прийняли присягу і взялись за організацію роботи. Матеріально-технічна база частково вже забезпечена, дещо ще мають надати.

У Печерській ТВК члени комісії одягали маски лише на вході, а всередині приміщення не дотримувалися ні маскового режиму, ні дистанції. З 18 осіб були присутні 12. На засіданні з’ясувалося, що одна з жінок, призначених до складу комісії, проживає в Одесі, ще до двох керівництво комісії так і не змогло додзвонитись. Тут так само остаточно не визначились, у якому саме приміщення працюватиме ТВК.

Максим Зінчук, координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Києві, зазначив, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням комісій на початку організації виборчого процесу є хронічними для українських виборів. «Така ситуація повторюється на виборах різних рівнів, - сказавв він. - Комісії починають працювати, а необхідні техніка і канцелярія поступово з’являються. Іноді це всерйоз ускладнює роботу комісій».

Цього року додатково комісіям доведеться вирішувати питання з антисептиками та масками, щоб захистити своїх працівників.

Нагадаємо, 11 серпня Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

Перші засідання територіальних виборчих комісій на місцевих виборах відбуваються згідно з календарним планом, розробленим Центральною виборчою комісією - не пізніше, ніж за два дні після утворення їх складу.