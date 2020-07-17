Верещук йде у мери Києва. Досьє та гучні скандали кандидатки від «Слуги народу»
Ірина Верещук на внутрішньопартійному праймеріз набрала 87 голосів, її найближчий конкурент – 41
Народна депутатка Ірина Верещук братиме участь у виборах мера Києва – напередодні її кандидатуру підтримала партія «Слуга народу» 87 голосами «за».
Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського, який підтримав Верещук.
Президент назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».
Загалом «слуги» розглядали як потенційних претендентів на крісло мера столиці п'ять кандидатур. За підсумками праймеріз вони отримали такий рейтинг:
- Верещук набрала 87 голосів підтримки
- Олександр Дубинський – 41
- Микола Тищенко – 30
- Дмитро Гурін – 15
- Олександр Качура – три.
Зазначимо, що після праймеріз Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.
Що відомо про Ірину Верещук
Ірина Андріївна Верещук народилася 30 листопада 1979 року у Раві-Руській під Львовом. Закінчила школу з золотою медаллю, має три вищих освіти, які закінчила з відзнакою.
Вона одружена вдруге, її чоловік очолював львівський спецпідрозділ СБУ «Альфа». Виховує сина Олега від першого шлюбу.
40-річна Ірина Верещук вже має досвід роботи міський головою: з 2010 по 2015 рік вона була мером в своїй рідній Раві-Руській. За її словами, рішення скласти повноваження прийняла через нібито постійний тиск.
До речі, тоді вона стала наймолодшою жінкою-мером в Україні. Якщо ж їй вдасться перемогти на майбутніх виборах в столиці, то вона стане першою жінкою-мером в історії Києва.
У 2019 році Ірина Верещук на позачергових виборах у Верховну Раду пройшла в парламент по списках «Слуги народу».
З вересня по листопад минулого року була представником уряду в парламенті. Вона заявляла, що тоді прем'єр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету та дій Кабміну.
Безпартійна Верещук – голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Скандали
Ірина Верещук кілька разів потрапляла в скандальні ситуації та ставала об'єктом критики через неоднозначні висловлювання.
Зокрема, «дісталося» депутатці в мережі у вересні 2019 року через те, що вона Верещук заявила, що Україна повинна переглянути підхід до НАТО, оскільки «її там не чекають».
У грудні 2019 року у Раді сталася бійка між депутатами фракції «Слуга народу» Гео Леросом і Максимом Бужанський через те, що в чаті фракції один з них незензурно висловився щодо Ірини.
2 травня 2020 року Верещук опублікувала у своєму Facebook пост із закликом просити вибачення у загиблих під час подій в Одесі 2014 року, в тому числі і прихильників «руського міра».
Також нещодавно депутатка в ефірі ток-шоу на одному з телеканалів звинуватила п'ятого президента Петра Порошенка в тому, що нібито він вітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році, і як доказ надавала публікацію з посиланням на заяву прессекретаря російського президента Пєскова.
Після гарячих суперечок з Порошенком та ведучим Верещук все таки на відео визнала свою неправоту, хоча пізніше спростувала цю інформацію і вимагала від Порошенка судитися зі ЗМІ, які опублікували інформацію про привітання.
До слова, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.