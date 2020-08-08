ЦВК призначила перші місцеві вибори у майже 1,5 тис. тергромад



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Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня проведення перших виборів депутатів та голів різних рівнів

Вибори відбудуться 25 жовтня

У суботу, 8 серпня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

«Рішення прийнято Комісією на підставі постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року «Про утворення і ліквідацію районів», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад», – йдеться у повідомленні ЦВК.

У пресслужбі додали, що з повним переліком призначених перших виборів незабаром можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Комісії в додатку до відповідної постанови.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

Перші місцеві вибори не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та восьми громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Крім того, комісія взяла до відома, що на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

Нагадаємо, ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.

Як відомо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.