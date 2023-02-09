Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
У більшості випадків звільнення не вплине на розмір пенсії радикально
І для пенсіонерів, які продовжуюють працювати, і для пенсіонерів, які припинили трудову діяльність, є одна незмінна формула розрахунку пенсії, однак є важливі нюанси. Про це йдеться в експертному поясненні у виданні «На пенсії».
Варто почати з того, що під час оформлення пенсії її розмір є добутком трьох чисел:
- середньої зарплати по Україні за три минулі роки;
- якогось коефіцієнта, який вираховують на підставі індивідуальної зарплати людини та її співвідношення з середньою зарплатою по країні;
- коефіцієнта стажу.
Однак, за словами експерта, за кожною складовою є безліч окремих нюансів.
«І для пенсіонерів, які працюють, і для пенсіонерів, які не працюють, вищенаведена формула залишається незмінною. Тобто вона в обох випадках однакова. Різниця під час розрахунку пенсії пенсіонерів, які працюють, і пенсіонерів, які не працюють, залежить від інших параметрів», – сказав експерт.
Якщо розмір пенсії та надбавки за понаднормовий стаж, прив'язаний до прожиткового мінімуму, то для осіб, що не працюють, роблять перерахунок пенсії автоматично в тій частині, що від нього залежить. Пенсіонерам, які працюють, виплати в такому випадку не перераховують.
«Коли людина звільняється, то пенсію перераховують з урахуванням більш актуального прожиткового мінімуму, який діє на момент звільнення. Такий самий механізм діє щодо тих, у кого мінімальна пенсія за віком залежить від розміру мінімальної зарплати по країні», – зазначив фахівець.
Також він додає, що схожа ситуація і з новими доплатами, які залежать від стажу та віку. Так, з 1 грудня в осіб, молодших за 70 років, за стажу 30 років (у жінок) і 35 років (у чоловіків) загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим за 2500 гривень.
Але це підвищення торкнулося тільки тих громадян, які припинили трудову діяльність. Для тих, хто працює, розміри пенсії залишаються колишніми і можуть бути переглянуті тільки у випадку звільнення.
Експерт уточнив, що різниця в розмірах пенсій для пенсіонерів, які працюють і які не працюють, зараз несуттєва.
«У більшості випадків звільнення не зможе вплинути на розмір пенсії радикально. Але все ж таки важливо пам'ятати, що під час влаштування на роботу про це треба одразу повідомити Пенсійний фонд. Інакше станеться переплата пенсії, яку потім почнуть вираховувати», – підкреслив він.
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