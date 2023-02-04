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США виділяють фантастичну суму на зелену енергетику

Іван Гавриляк
glavcom.ua
США виділяють фантастичну суму на зелену енергетику
Світ робить ставку на відновлювальні джерела енергії
фото з відкритих джерел

Уряд Байдена поспішає видати кредити для прискорення боротьби країни зі зміною клімату

Управління кредитних програм, переважно відсунуте на другий план адміністрацією Дональда Трампа, було відроджено за президента Джо Байдена та «озброєно» додатковими коштами внаслідок ухвалення минулого року знакового закону про клімат, повідомляє Українська енергетика.

Але вікно можливостей офісу для підтримки інноваційних низьковуглецевих технологій може бути вузьким, оскільки до закінчення терміну повноважень Байдена залишилось два роки. До того ж немає гарантії, що майбутній президент віддасть цьому питанню пріоритет.

Управління кредитних програм оголосило лише про чотири умовні позики або кредитні гарантії у 2021 та 2022 роках. У січні 2023 року офіційні представники Управління заявили, що пропонують п’яту умовну позику у розмірі $700 млн для проєкту з видобутку літію у Неваді.

«Але наразі офіс має понад 100 заявок, тож, можливо, буде набагато більше угод», – зазначив Джигар Шах, голова Управління.

Хоча Управління кредитних програм, ймовірно, маловідоме за межами Вашингтона та енергетичної галузі, воно відіграло величезну роль у формуванні траєкторії розвитку енергетичного та транспортного секторів за останні дюжину з лишком років. Першочергове завдання: масштабування життєздатних чистих технологій та інкубація нових.

У 2010 році Управління надало ключову позику у розмірі $465 млн компанії Tesla Inc., яка на той час була виробником спортивних автомобілів вартістю $109 тис. і зазнавала труднощів. Також профінансувано перші великі сонячні електростанції у США понад 10 років тому. 

Водночас Управління кредитних програм є відомим для багатьох через одну зі своїх нечисельних невдач – кредитну гарантію у розмірі $535 млн під час дії адміністрації Барака Обами для Solyndra, виробника сонячних батарей, яка незабаром провалилась.

На даний час це все ще одна з найбільших надій США щодо комерціалізації чистих технологій, таких як передова ядерна енергетика та уловлювання вуглецю, необхідних для досягнення мети країни принаймні вдвічі скоротити викиди до 2030 року.

Управління кредитних програм мало близько $44 млрд до ухвалення закону про клімат, а зараз у нього є загальні кредитні повноваження у розмірі $394 млрд. Терміни реалізації програм – вересень 2026 або 2028 року, залежно від типу кредиту, які запитуються для фінансування, пов'язаного з новим законом.

«Вони дали нам ці гроші, тому що вважають, що американські підприємці та інші люди зайшли настільки далеко, як тільки могли, і тепер потребують нашої допомоги, щоб пройти решту шляху», – додав Джигар Шах.

Теги: США президент Tesla фінансування гроші клімат енергетика альтернативна енергетика

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