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Столичний ТРЦ до 24 лютого фінансував російське озброєння – розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Столичний ТРЦ до 24 лютого фінансував російське озброєння – розслідування
ТРЦ Ocean Plaza у Києві
фото: ua-retail.com

Прибутки від київського ТРЦ опосередковано йшли до приплічників Путіна

Впритул до повномасштабного наступу Росії на Україну прибутки київського торгово-розважального центру Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, йшли до гаманця близької до Путіна родини Ротенбергів. За ці гроші були придбані два заводи в Росії, які виготовляли озброєння для російського воєнно-промислового комплексу.  Про це йдеться в розслідуванні проєкту Trap Aggressor для «Економічної правди».

До 2020 року бенефіціарними власниками ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а потім – його діти. Щоб уберегти свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній, а саме ТОВ  «ІС «Либідь», ТОВ «Авангард-Віларті» та два кіпрські офшори. 

У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником і до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.

У квітні 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо компаній-власниць ТРЦ Ocean Plaza – ТОВ «ІС «Либідь» і «Авангард-Віларті», а також щодо самого Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря.

За даними слідчих, з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводилися мільйони доларів. Йдеться не лише про прибутки від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків і внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів. Лише з жовтня 2020 до лютого 2022 року включно на кіпрські рахунки з компанії «ІС «Либідь» перевели понад 1 млрд грн.

У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький. Слідство також встановило, що саме за ці українські гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій Тульського патронного заводу, а у 2019 – 50% Ульянівського патронного заводу. Пізніше заводи отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.

У серпні минулого року спершу за рішенням суду арештували корпоративні права «ІС «Либідь» та «Авангард-Віларті» вартістю 350 млн грн., а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ Ocean Plaza. У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно. Це дало змогу поновити роботу Ocean Plaza у кінці листопада.

Щодо Ротенберга, його родини та фірм-власниць «Ocean Plaza» все ще триває слідство. Наразі невідомо, чи конфіскують на користь України ТРЦ, який, за даними правоохоронців, досі контролює Ротенберг.

Нагадаємо, що 15 грудня минулого року Печерський районний суд Києва заарештував сім готелів та два торговельні центри, якими фактично володіють громадяни Росії.

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Теги: гроші олігархи арешт слідство озброєння

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