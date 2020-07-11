Експерт Ради Європи розкритикував український законопроєкт «Про медіа»



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Законопроєкт №2693 авторства нардепів від «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді наприкінці грудня 2019 року

«Не радив би регулювати діяльність онлайн-ЗМІ», – експерт Ради Європи

Законопроєкт парламентської монобільшості «Про медіа» викликав занепокоєння в журналістському середовищі в Україні. Держави Європейського союзу не регулюють контенту онлайн-медіа. Про це експерт Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон заявив 8 липня під час онлайн-дискусії щодо законопроєкту №2693 «Про медіа», поданого у Верховну Раду.

«Не є звичайною практикою в Європі включення онлайн-медіа у сферу регулювання, якій підлягають аудіовізуальні медіа. Я б не радив так робити. Якщо ж це сталося, то регуляцію потрібно обмежити самим мінімумом. Проста реєстрація – щоб знати, хто стоїть за ресурсом, на випадок незаконної активності», – сказав бельгійський фахівець.

У жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ, додав Фурнемон.

Законопроєкт №2693 авторства нардепів від «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді наприкінці грудня 2019 року. Документ має регулювати діяльність телебачення, радіо, преси, онлайн-медіа, стримінгових сервісів і платформ загального доступу до інформації. Автори законопроєкту, зокрема, запропонували наділити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення функцією нагляду і контролю за всією сферою медіа.

Законопроєкт зазнав різкої критики з боку журналістів і медіаорганізацій. 19 травня 2020 року Рада відправила його на повторне перше читання.

Понад 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритий лист президенту України Володимирові Зеленському, керівництву Верховної Ради, народним депутатам та європейським партнерам України, у якому закликали не підтримувати законопроєкту «Про медіа».

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт. 3 липня представництво ЄС в Україні закликало продовжити консультації щодо законопроєкту «Про медіа».

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