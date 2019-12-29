Опубліковано текст законопроєкту про медіа



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Законопроєкт покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері меді

Проєкт Закону «Про медіа», поданий депутатами фракції «Слуга народу», зареєстрували у Верховній Раді.

На сайті парламенту опублікований текст законопроєкту № 2693.

«Проєкт спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності в сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа», - зазначається у документі.

Як повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, окрема стаття законопроєкту присвячена визначенню термінів у сфері медіа. Визначено, зокрема, значення термінів: «аудіовізуальне медіа», «друковане медіа», «онлайн-медіа» та інші. При цьому, зазначено, що терміни та поняття «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» у цьому документі застосовуються у значенні, визначеному законом України «Про запобігання корупції». Інші терміни, що застосовуються в цьому проекті, вживаються у значеннях, встановлених законами «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію». Терміни та поняття, визначення яких не надано законодавством України, застосовуються у значенні, визначеному галузевими стандартами, діловою практикою або міжнародними стандартами.

Законопроєкт покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

Законопроєктом передбачено, що діяльність у сфері медіа ґрунтується на принципах свободи поширення та отримання інформації, свободи діяльності суб’єктів у сфері медіа, у тому числі вільного визначення змісту інформації, та свободи господарської діяльності. Відповідно до проекту Закону, цензура у сфері медіа забороняється.

Проєктом визначено основні завдання державної політики у сфері медіа. Передбачено, що Верховна Рада України визначає засади державної політики у сфері медіа та законодавчі основи її реалізації; Кабінет Міністрів України, центральні та інші органи виконавчої влади, органи державної влади, колегіальні конституційні органи в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію засад державної політики у сфері медіа. Органом державного регулювання діяльності у сфері медіа, а також органом нагляду (контролю) у цій сфері є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Один з авторів проєкту Закону про медіа, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи законодавчу ініціативу, наголосив:

«Ліцензуванню за законопроєктом підлягає виключно діяльність з використанням обмеженого радіочастотного ресурсу. Отже, твердження про те, що вся преса підлягає ліцензуванню, не відповідає дійсності. Оскільки дія закону поширюється на онлайн-медіа, відповідно, до них можуть бути застосовані заходи реагування та санкції, передбачені законом. В тому числі штрафи й заборона поширення медіа на території України, яка відбувається виключно за рішенням суду!».

Голова комітету також підкреслив, що «мовні питання в остаточній версії закону повністю відображають посилання на Закон про захист української мови та навіть розширюють його застосування для ОТТ-платформ і традиційного ТБ».

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, яка також є одним з авторів проєкту закону про медіа, зауважила, що «це рамковий законопроєкт, який фактично кодифікує та осучаснить усе українське медійне законодавство, яке «застрягло», в кращому випадку, у 2000-их роках».

Нагадаємо, 27 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потурає заявляв, що Верховна Рада може у грудні ухвалити законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.