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Енергетична тривога: «Укренерго» зробило важливе оголошення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетична тривога: «Укренерго» зробило важливе оголошення
Завдяки вимірюванню енергетики зможуть побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.
фото з відкритих джерел

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання

Починаючи з 8 лютого по всій Україні  будуть змінені ліміти споживання електроенергії для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до енергії.  Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.

По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожній області.

«Як ми будемо це робити? Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені. Більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго в своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів», – пояснили в «Укренерго».

Завдяки вимірюванню енергетики зможуть побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлених лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

«Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять нам скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах», – продовжують у пресслужбі компанії.

Раніше «Укренерго» повідомило, що на тлі росту споживання електроенергії поступово зростає і її виробництво. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Теги: енергетика електроенергія населення Укренерго Telegram

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