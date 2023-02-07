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В одній із областей застосовуються аварійні відключення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одній із областей застосовуються аварійні відключення
Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах
фото ілюстративне

До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби

Споживання електроенергії поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. Однак наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

«До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення. В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення», – йдеться в повідмоленні.

На ліквідації пошкоджень на Одещині цілодобово працюють сім бригад «Укренерго» та бригада колег з АТ «ДТЕК Одеські електромережі». Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого. Також тривають ремонти на всіх інших підстанціях, пошкоджених ракетними та дроновими атаками РФ.

До слова, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: електроенергія Одеса війна Укренерго

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