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    Суспільство

    Епіфаній передав храмам Тернопільщини копію Томосу

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    Епіфаній передав храмам Тернопільщини копію Томосу

    Копію Томосу про автокефалію Православної церкви України повезуть на станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній передав храмам Тернопільської області копію Томосу про автокефалію Православної церкви України. Про це повідомили у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.

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    «Точна копія Томосу про створення незалежної помісної Української православної церкви тепер на Тернопільщині. Її вручив після богослужіння у храмі великомучеників Бориса і Гліба Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній», - йдеться в повідомленні.

    До слова, Епіфаній наголосив на необхідності єднання українців. «Зараз ми переживаємо складні, непрості часи становлення нашої Української держави. На сході країни йде війна. Агресор намагається нас поневолити фізично і розділити всередині держави. І ми повинні зрозуміти: якщо ми будемо розділені, то тоді північний сусід матиме можливість захопити нашу країну», - наголосив митрополит.

    Як повідомлялося, копію Томосу про автокефалію Православної церкви України повезуть на станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді.

    Також нагадаємо, що у Православній церкві України вже близько 7 тисяч парафій. З московського патріархату до ПЦУ перейшли 512 парафій.

    Нагадаємо, 5 січня 2019 року відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм.

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