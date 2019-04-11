У Православної церкви України Томос не відкличуть, навіть якщо зміниться державний курс – Епіфаній



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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що Томос в Української православної церкви - навіки

Рішення про надання Томоса прийнято раз і назавжди, воно незворотне - предстоятель ПЦУ

Ніяких причин для відкликання Томоса про автокефалію Української православної церкви не існує, навіть у разі зміни державного курсу України. Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє «Укрінформ».

«Я не бачу ризику втрати Томоса, бо ми вже є Українською помісною православною церквою. Зараз ми спостерігаємо з боку РПЦУ заяви, що спонукають вірних до прийняття певних рішень під час виборів. Чиниться моральний тиск. Мовляв, бачите, зміниться влада і тоді можуть відкликати Томос», - сказав Епіфаній.

Але, за словами Блаженнішого, це не залежить від РПЦУ. Це залежить від рішення Вселенського Патріарха Варфоломія. «Томос наданий і він не буде відкликаний», - запевнив очільник ПЦУ.

Як зазначив Епіфаній, «Томососкептиками» породжується тільки сумнів для тих, які зараз визначаються чи переходити до ПЦУ чи ні.

«Вони впливають на той процес, що вже відбувається для того, щоб його призупинити, посіяти сумнів у душі вірних, що не треба приєднуватися, бо Томос буде відкликаний. Але рішення прийнято раз і назавжди. Воно незворотне. Томос буде навіки», - наголосив Епіфаній.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня у Патріаршому храмі Святого Георгія на Фанарі відбулося вручення Томосу та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.